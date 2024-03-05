В Нигерии вооруженные боевики похитили более 40 женщин
Боевики одной из действующих на территории Нигерии экстремистских группировок похитили большую группу женщин, передает Agence France-Press со ссылкой на местных ополченцев.
По информации журналистов, боевики похитили 47 женщин. Инцидент произошел на северо-востоке страны.
Похищенные проживали в лагере для перемещенных лиц. Во время нападения они занимались сбором хвороста недалеко от государственной границы.
Некоторым женщинам удалось убежать. Поисками похищенных занимаются правоохранительные органы и подразделения армии.
В феврале в высокогорьях Папуа - Новой Гвинеи произошли межплеменные столкновения. В результате погибли 64 человека, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru