В Нигерии вооруженные боевики похитили более 40 женщин

Боевики одной из действующих на территории Нигерии экстремистских группировок похитили большую группу женщин, передает Agence France-Press со ссылкой на местных ополченцев.

Жертвами нападения боевиков в Нигерии стали 113 человек

По информации журналистов, боевики похитили 47 женщин. Инцидент произошел на северо-востоке страны.

Похищенные проживали в лагере для перемещенных лиц. Во время нападения они занимались сбором хвороста недалеко от государственной границы.

Некоторым женщинам удалось убежать. Поисками похищенных занимаются правоохранительные органы и подразделения армии.

В феврале в высокогорьях Папуа - Новой Гвинеи произошли межплеменные столкновения. В результате погибли 64 человека, сообщает «Радиоточка НСН».

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