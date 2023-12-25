Жертвами нападения боевиков в Нигерии стали 113 человек
В результате нападения незаконных вооруженных группировок в центральной Нигерии погибли 113 человек, передает агентство AFP со ссылкой на власти республики.
Нападения совершены в субботу и воскресенье. Изначально сообщилось о 16 погибших.
По данным армейского командования, инцидент произошел в деревне Мушу и окрестностях. С мая минувшего года там продолжается конфликт между местными общинами.
Всего жертвами противостояния стали 160 человек. Около трех тысяч покинули свои дома.
В конце ноября в Буркина-Фасо результате нападения боевиков погибли 22 военных и более 40 получили ранения, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Киркоров отказался от главной роли в шоу Навки по религиозным соображениям
- Жертвами нападения боевиков в Нигерии стали 113 человек
- Трех сотрудников телеканала «Волгоград 24» уволили после частной вечеринки
- При ударе беспилотника по базе США в Ираке пострадали несколько человек
- На Украине депутата Черкасского горсовета осудили за поддержку СВО
- Китай и Индия стали странами-лидерами по туристическому потоку в Россию
- СМИ: актер Панин из-за нехватки денег работает ведущим игры «Мафия» в США
- Израильский производитель кофе отказался от слова «турецкий» на упаковках
- СМИ: правоохранительные органы начали проверять видео с вечеринки Блиновской
- Фильм «Аквамен 2» стартовал в США хуже прогнозов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru