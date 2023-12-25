Жертвами нападения боевиков в Нигерии стали 113 человек

В результате нападения незаконных вооруженных группировок в центральной Нигерии погибли 113 человек, передает агентство AFP со ссылкой на власти республики.

Reuters: в Западной Сахаре прогремело четыре взрыва

Нападения совершены в субботу и воскресенье. Изначально сообщилось о 16 погибших.

По данным армейского командования, инцидент произошел в деревне Мушу и окрестностях. С мая минувшего года там продолжается конфликт между местными общинами.

Всего жертвами противостояния стали 160 человек. Около трех тысяч покинули свои дома.

В конце ноября в Буркина-Фасо результате нападения боевиков погибли 22 военных и более 40 получили ранения, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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