Тигр напал на сотрудника зоопарка в Самаре
15 августа 202415:23
Тигр набросился на одного из смотрителей зоопарка в Самаре. Об этом сообщает портал «Волга ньюс».
По данным издания, в зоопарке комментировать инцидент отказались, а в больнице имени Пирогова указали, что пострадавший находится в хирургическом отделении.
Обстоятельства происшествия, а также характер травм, полученных сотрудником зоопарка, устанавливаются. Полиция проводит проверку.
Ранее в Москве нашли тигрёнка, которого незаконно содержали и перевозили по городу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru