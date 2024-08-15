Тигр напал на сотрудника зоопарка в Самаре

Тигр набросился на одного из смотрителей зоопарка в Самаре. Об этом сообщает портал «Волга ньюс».

В Приморье тигр погиб от удара током во время охоты на медведя

По данным издания, в зоопарке комментировать инцидент отказались, а в больнице имени Пирогова указали, что пострадавший находится в хирургическом отделении.

Обстоятельства происшествия, а также характер травм, полученных сотрудником зоопарка, устанавливаются. Полиция проводит проверку.

Ранее в Москве нашли тигрёнка, которого незаконно содержали и перевозили по городу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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