В Нигерии боевики похитили около 200 школьников

В результате нападения погиб один человек. По данным издания, вооруженные люди напали на учебное заведение в городе Тегина 30 мая. Злоумышленники открыли огонь, в результате чего два человека получили ранения. Один из пострадавших скончался, состояние другого расценивается как критическое.

Как правило, за освобождение похищенных злоумышленники часто требуют выкуп.

В конце апреля нигерийские бандиты потребовали 2,1 миллионов долларов за освобождение 23 учащихся частного университета Гринфилд. Их захватили в заложники 21 апреля в штате Кадуна на севере Нигерии.

