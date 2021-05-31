В Нигерии боевики похитили около 200 школьников

Вооруженные боевики похитили около 200 учеников школы в нигерийском штате Нигер, пишет газета Punch.

СМИ: бандиты в Нигерии потребовали $2,1 млн за освобождение заложников

В результате нападения погиб один человек. По данным издания, вооруженные люди напали на учебное заведение в городе Тегина 30 мая. Злоумышленники открыли огонь, в результате чего два человека получили ранения. Один из пострадавших скончался, состояние другого расценивается как критическое.

Как правило, за освобождение похищенных злоумышленники часто требуют выкуп.

В конце апреля нигерийские бандиты потребовали 2,1 миллионов долларов за освобождение 23 учащихся частного университета Гринфилд. Их захватили в заложники 21 апреля в штате Кадуна на севере Нигерии.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ТЕГИ:ДетиБоевикиНигерия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры