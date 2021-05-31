В Нигерии боевики похитили около 200 школьников
Вооруженные боевики похитили около 200 учеников школы в нигерийском штате Нигер, пишет газета Punch.
В результате нападения погиб один человек. По данным издания, вооруженные люди напали на учебное заведение в городе Тегина 30 мая. Злоумышленники открыли огонь, в результате чего два человека получили ранения. Один из пострадавших скончался, состояние другого расценивается как критическое.
Как правило, за освобождение похищенных злоумышленники часто требуют выкуп.
В конце апреля нигерийские бандиты потребовали 2,1 миллионов долларов за освобождение 23 учащихся частного университета Гринфилд. Их захватили в заложники 21 апреля в штате Кадуна на севере Нигерии.
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