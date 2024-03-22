В Германии окончательно легализовали каннабис
В Германии с 1 апреля будет разрешено хранить и выращивать каннабис. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила председатель Собрания федеральных земель Мануэла Швезиг.
Согласно закону, который был одобрен бундестагом в феврале 2024 года, жители Германии от 18 лет и старше смогут хранить для собственных нужд не более 25 граммов каннабиса. Также разрешается выращивание конопли в домашних условиях, но не более трёх кустов.
Отмечается, что несмотря на критику со стороны представителей ряда земель и врачебного сообщества, за отправку законопроекта было получено недостаточное количество голосов.
«Это меньшинство, таким образом голосование в комитете отпадает», - заключила Швезиг.
Ранее Мальта стала первой европейской страной, разрешившей ограниченное выращивание и хранение каннабиса для личного использования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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