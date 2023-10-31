В Нидерландах россиянина посадили на полтора года за обход санкций против РФ
Окружной суд Роттердама признал имеющего российское и нидерландское гражданство Дмитрия К. виновным в обходе санкций в отношении России, сообщает ТАСС.
Согласно материалам суда, мужчина создал фиктивную схему, с помощью которой более семи месяцев отправлял российским компаниям электронные товары двойного назначения, а также товары, которые могут использоваться для укрепления военного потенциала. При этом по документам, он торговал санкционными товарами с фирмами на Мальдивах и в других странах.
«Своими действиями подозреваемый сознательно и умышленно обошёл ограничения, введённые Евросоюзом, и тем самым нарушил международное и национальное законодательство. Он нанес серьёзный удар по санкционной политике», - говорится в заявлении.
Прокуратура утверждала, что компания, работающая с госкорпорацией «Ростех», благодаря действиям Дмитрия К. получила санкционных товаров на два млн евро.
По решению суда, мужчина проведёт в тюрьме 18 месяцев, а его фирма выплатит штраф в размере 200 тысяч евро.
Ранее США объявили о введении санкций против двух компаний, которые подозреваются Вашингтоном в помощи России обходить потолок цен на нефть и нефтепродукты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru