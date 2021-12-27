В Нидерландах предлагают боящимся прививки очки виртуальной реальности

По его словам, в стране появляется все больше мест, где работают с очками виртуальной реальности, которые позволяют расслабиться во время вакцинации.

По последним данным Национального института здравоохранения (RIVM), от COVID-19 полностью привиты 84,3% населения Нидерландов старше 12 лет. С прошлой недели в стране стартовала вакцинация детей 5-11 лет с серьезными заболеваниями. А в январе начнут прививать всех детей этого возраста.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что розыгрыши квартир и машин в Москве не дали большого эффекта в кампании по вакцинации - больше на горожан, по ее версии, действуют сводки по смертности от COVID-19 и ограничения. Доцент кафедры политической психологии СПбГУ, политолог и кандидат психологических наук Александр Конфисахор в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, почему это произошло.

