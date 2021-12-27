В Нидерландах предлагают боящимся прививки очки виртуальной реальности
В Нидерландах предлагают прививаться против COVID-19 в очках виртуальной реальности. Услуга актуальна для тех, кто боится уколов, но все равно настроен вакцинироваться, сообщил и.о. министра здравоохранения страны Хуго де Йонге в Twitter.
Heb je last van prikangst, maar wil je toch de (booster)prik? De GGD helpt je graag. Zo zijn er steeds meer locaties waar ze werken met een VR-bril die ervoor zorgt dat je je makkelijker ontspant tijdens het prikken. Ook in Rotterdam werken ze ermee.— Hugo de Jonge (@hugodejonge) December 27, 2021
👉 https://t.co/j1qxjovb68 pic.twitter.com/DUsvpLtBJD
По его словам, в стране появляется все больше мест, где работают с очками виртуальной реальности, которые позволяют расслабиться во время вакцинации.
По последним данным Национального института здравоохранения (RIVM), от COVID-19 полностью привиты 84,3% населения Нидерландов старше 12 лет. С прошлой недели в стране стартовала вакцинация детей 5-11 лет с серьезными заболеваниями. А в январе начнут прививать всех детей этого возраста.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что розыгрыши квартир и машин в Москве не дали большого эффекта в кампании по вакцинации - больше на горожан, по ее версии, действуют сводки по смертности от COVID-19 и ограничения. Доцент кафедры политической психологии СПбГУ, политолог и кандидат психологических наук Александр Конфисахор в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, почему это произошло.
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