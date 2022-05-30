В НАТО заявили о своем праве на прочные позиции на восточном фланге

НАТО в условиях проведения российской специальной военной операции на Украине имеет право на создание прочных позиций на восточном фланге, считает замгенсека альянса Мирча Джоанэ. Об этом он заявил в беседе с AFP.

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По словам Джоанэ, Москва в акте Россия – НАТО обязалась не допускать нападения на соседние страны, а также участвовать в регулярных консультациях с организацией, отмечает РЕН ТВ. Замгенсека заявил, что РФ не исполнила условия документа.

«Теперь у нас нет никаких ограничений, чтобы иметь прочную позицию на восточном фланге», — подчеркнул Джоанэ.

Заместитель генсека НАТО отметил, что таким образом альянс сможет гарантировать защиту своей территории, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:РоссияНАТО
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