В НАТО заявили о своем праве на прочные позиции на восточном фланге

По словам Джоанэ, Москва в акте Россия – НАТО обязалась не допускать нападения на соседние страны, а также участвовать в регулярных консультациях с организацией, отмечает РЕН ТВ. Замгенсека заявил, что РФ не исполнила условия документа.

«Теперь у нас нет никаких ограничений, чтобы иметь прочную позицию на восточном фланге», — подчеркнул Джоанэ.

Заместитель генсека НАТО отметил, что таким образом альянс сможет гарантировать защиту своей территории, пишет RT.

