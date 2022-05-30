Посол Италии: НАТО изменит статус РФ в новой стратегии и добавит Китай

В новой стратегической концепции Североатлантического альянса будет изменен статус России, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление итальянского представителя в НАТО Франческо Мария Тало.

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Он напомнил, что в предыдущей версии РФ обозначалась в качестве партнера. Также в новую стратегию альянса будет включен Китай, который до этого не упоминался. В НАТО будут «продуманно подходить к современным вызовам» в сфере кибербезопасности, гибридных угроз, новых технологий, а также изменения климата, сказал политик.

Он подчеркнул, что НАТО теперь следует учитывать «разрушительные последствия» возвышения КНР, главным образом в области технологий.

Ранее старший полковник Народно-освободительной армии Китая в отставке Чжоу Бо заявил, что политика Североатлантического альянса по расширению на восток стала причиной спецоперации России на Украине.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:РоссияКитайНАТО
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