Посол Италии: НАТО изменит статус РФ в новой стратегии и добавит Китай
В новой стратегической концепции Североатлантического альянса будет изменен статус России, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление итальянского представителя в НАТО Франческо Мария Тало.
Он напомнил, что в предыдущей версии РФ обозначалась в качестве партнера. Также в новую стратегию альянса будет включен Китай, который до этого не упоминался. В НАТО будут «продуманно подходить к современным вызовам» в сфере кибербезопасности, гибридных угроз, новых технологий, а также изменения климата, сказал политик.
Он подчеркнул, что НАТО теперь следует учитывать «разрушительные последствия» возвышения КНР, главным образом в области технологий.
Ранее старший полковник Народно-освободительной армии Китая в отставке Чжоу Бо заявил, что политика Североатлантического альянса по расширению на восток стала причиной спецоперации России на Украине.
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