Посол Италии: НАТО изменит статус РФ в новой стратегии и добавит Китай

Он напомнил, что в предыдущей версии РФ обозначалась в качестве партнера. Также в новую стратегию альянса будет включен Китай, который до этого не упоминался. В НАТО будут «продуманно подходить к современным вызовам» в сфере кибербезопасности, гибридных угроз, новых технологий, а также изменения климата, сказал политик.

Он подчеркнул, что НАТО теперь следует учитывать «разрушительные последствия» возвышения КНР, главным образом в области технологий.

Ранее старший полковник Народно-освободительной армии Китая в отставке Чжоу Бо заявил, что политика Североатлантического альянса по расширению на восток стала причиной спецоперации России на Украине.

