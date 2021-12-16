Столтенберг: НАТО поддерживает оказание военной помощи Украине
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс способствовал упрощению поставок на Украину различных видов военного снаряжения и техники, сообщает ТАСС.
По его словам, НАТО уже обеспечило поставки Киеву, в том числе, систем противодействия БПЛА и зимней одежды.
«Страны — члены НАТО также предоставляют Украине различные виды военных поставок на основании двусторонних соглашений», — отметил Столтенберг.
Он добавил, что альянс также оказывает содействие в тренировках и консультациях украинских военных.
Ранее Столтенберг заявил, что НАТО продолжит процесс расширения, не беря во внимание недовольство России.
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