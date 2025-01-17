В НАТО заявили, что планируют создать «щит» для защиты от России
В Североатлантическом альянсе планируют создать «щит» для защиты от России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Военного комитета НАТО Роба Бауэра.
По его словам, оборонные планы были написаны после оценки угрозы со стороны Москвы. «Теперь мы знаем, что нам необходимо коллективно, чтобы защититься против этих угроз», — отметил он.
Бауэр указал, что «щит» будет стоить дорого союзникам и обойдется более чем в два процента от ВВП.
Ранее финская разведка заявила об угрозе НАТО из-за реформ в российской армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru