В НАТО заявили, что планируют создать «щит» для защиты от России

В Североатлантическом альянсе планируют создать «щит» для защиты от России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Военного комитета НАТО Роба Бауэра.

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По его словам, оборонные планы были написаны после оценки угрозы со стороны Москвы. «Теперь мы знаем, что нам необходимо коллективно, чтобы защититься против этих угроз», — отметил он.

Бауэр указал, что «щит» будет стоить дорого союзникам и обойдется более чем в два процента от ВВП.

Ранее финская разведка заявила об угрозе НАТО из-за реформ в российской армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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