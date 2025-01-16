Латвия заявила о неготовности НАТО воевать на Украине

По ее словам, вместо этого НАТО оказывают поддержку украинской самообороны, предоставляя для этого все необходимое.

Соответствующее заявление Браже сделала на фоне дискуссий о возможной дислокации на Украине западных войск. По мнению латвйского дипломата, такой шаг спровоцирует эскалацию напряженности для Европы.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что НАТО следует направить Украине официальное приглашение о вступлении в блок. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

