В НАТО призвали отличать защиту союзников от поддержки Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс разделяет поддержку своих стран-членов и помощь партнёрам, таким как Украина. Об этом сообщает «Интерфакс».

Столтенберг объяснил, что согласно пятой статье устава НАТО, союзники альянса могут рассчитывать на защиту.