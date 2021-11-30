В НАТО призвали отличать защиту союзников от поддержки Украины
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс разделяет поддержку своих стран-членов и помощь партнёрам, таким как Украина. Об этом сообщает «Интерфакс».
Столтенберг объяснил, что согласно пятой статье устава НАТО, союзники альянса могут рассчитывать на защиту.
«Украина – партнер, которого мы высоко ценим, предоставляем ей политическую и практическую поддержку», – подчеркну генсек НАТО в ходе общения с журналистами в Риге. Так Столтенберг прокомментировал вопрос о действиях альянса в случае возникновения военного конфликта между Россией и Украиной.
Ранее заместитель главы МИД России Александр Глушко заявил, что Россия не рассматривает возможность вернуть представительство при НАТО в Брюсселе.
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