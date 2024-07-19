В НАТО предостерегли Европу от самосбывающихся пророчеств при избрании Трампа

По его словам, представители стран-участниц Альянса должны взаимодействовать с Трампом так же, как они это делали в 2016 году. Столтенберга считает, что критика со стороны Трампа, а также кандидата в вице-президенты Джей-Ди Вэнса направлена не против НАТО, а против союзников по Альянсу, которые не тратят достаточно средств на оборону.

Ранее стало известно, что Трамп при победе на выборах может отказаться от расширения НАТО на восток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

