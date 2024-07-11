В НАТО потребовали от всего мира не оказывать никакой поддержки России
Североатлантический альянс потребовал от всего мира не оказывать никакой поддержки Москве, говорится в совместной декларации стран блока.
Из документа следует, что Альянс осуждает каждое государство, которое это делает.
Страны, входящие в НАТО, также договорились разработать рекомендации по стратегическим подходам к отношениям с Москвой к следующему саммиту Альянса.
Утверждается, что НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России.
Ранее стало известно, что НАТО создаст хабы в Восточной Европе для ускорения поставок оружия на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru