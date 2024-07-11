В НАТО потребовали от всего мира не оказывать никакой поддержки России

Из документа следует, что Альянс осуждает каждое государство, которое это делает.

Страны, входящие в НАТО, также договорились разработать рекомендации по стратегическим подходам к отношениям с Москвой к следующему саммиту Альянса.

Утверждается, что НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России.

Ранее стало известно, что НАТО создаст хабы в Восточной Европе для ускорения поставок оружия на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

