Генсек НАТО выступил за продолжение конфликта вокруг Украины
13 ноября 202400:33
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте выступил за дальнейшее продолжение конфликта вокруг Украины, сообщает агентство Reuters.
Он также высказался за оказание военной помощи Киеву. «Мы должны подтвердить свою приверженность продолжению войны, и мы должны сделать больше, чем просто удерживать Украину в бою», — заявил глава НАТО.
Без поддержки США европейские политики смогут финансировать Украину еще в течение года, заявил в беседе с НСН венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru