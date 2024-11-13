Генсек НАТО выступил за продолжение конфликта вокруг Украины

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте выступил за дальнейшее продолжение конфликта вокруг Украины, сообщает агентство Reuters.

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Он также высказался за оказание военной помощи Киеву. «Мы должны подтвердить свою приверженность продолжению войны, и мы должны сделать больше, чем просто удерживать Украину в бою», — заявил глава НАТО.

Без поддержки США европейские политики смогут финансировать Украину еще в течение года, заявил в беседе с НСН венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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