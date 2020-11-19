В Нагорный Карабах вернулись более 1,2 тыс. беженцев

Более 1,2 тыс. беженцев вернулись в Нагорный Карабах из Армении. Такие данные приводит Минобороны Армении, передает Интерфакс.

Уточняется, что жители Нагорного Карабаха были доставлены в Степанакерт в 27 автобусах. Безопасность движения колонны обеспечил Межведомственный центр гуманитарного реагирования.

Всего в республику с 14 ноября вернулись порядка 4 тысяч человек. В частности, накануне в Карабах вернулись 936 человек.



