В Нагорный Карабах вернулись более 1,2 тыс. беженцев
19 ноября 202022:36
Более 1,2 тыс. беженцев вернулись в Нагорный Карабах из Армении. Такие данные приводит Минобороны Армении, передает Интерфакс.
Уточняется, что жители Нагорного Карабаха были доставлены в Степанакерт в 27 автобусах. Безопасность движения колонны обеспечил Межведомственный центр гуманитарного реагирования.
Всего в республику с 14 ноября вернулись порядка 4 тысяч человек. В частности, накануне в Карабах вернулись 936 человек.
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19 ноября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru