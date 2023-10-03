В МВД Великобритании назвали «экоидиотами» борцов за природу

Она предрекла борьбу на предстоящих выборах между радеющим за спокойствие обычных людей правительством консерваторов и Лейбористской партией, поддерживающей «экоидиотов», блокирующих дороги в знак протеста.

Браверман посетовала на то, что борцы за природу продолжают получать поддержку, несмотря на создаваемые ими неудобства. Так, по ее словам, юристы Лейбористской партии оказывают правовую помощь экоактивистам, а многие доноры оплачивают их деятельность.

Ранее две экоактивистки, являющиеся членами движения Letzte Generation («Последнее поколение»), приклеили себя к скелету динозавра в венском Музее естествознания в рамках акции протеста против применения опасного для Земли ископаемого топлива. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

