В МВД Великобритании назвали «экоидиотами» борцов за природу
Министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман назвала «экоидиотами» протестующих против изменений климата в ходе ежегодного съезда Консервативной партии. Об этом сообщил телеканал Sky News.
Она предрекла борьбу на предстоящих выборах между радеющим за спокойствие обычных людей правительством консерваторов и Лейбористской партией, поддерживающей «экоидиотов», блокирующих дороги в знак протеста.
Браверман посетовала на то, что борцы за природу продолжают получать поддержку, несмотря на создаваемые ими неудобства. Так, по ее словам, юристы Лейбористской партии оказывают правовую помощь экоактивистам, а многие доноры оплачивают их деятельность.
Ранее две экоактивистки, являющиеся членами движения Letzte Generation («Последнее поколение»), приклеили себя к скелету динозавра в венском Музее естествознания в рамках акции протеста против применения опасного для Земли ископаемого топлива. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru