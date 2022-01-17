В МВД Украины заявили, что Порошенко находится во внутригосударственном розыске

17 января экс-президент Украины прилетел в Киев из Варшавы. Как сообщил политик, его не хотели пускать в страну.

Сейчас в столице Украины проходит суд. По итогам заседания будет избрана мера пресечения для Петра Порошенко: политик обвиняется в государственной измене и содействию терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Порошенко грозит до 15 лет тюрьмы.

