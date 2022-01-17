В МВД Украины заявили, что Порошенко находится во внутригосударственном розыске
Бывший президент Украины Петр Порошенко числится во внутригосударственном розыске. Об это сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Украины.
Отмечается, что политик «скрывается от органов досудебного расследования» с 24 декабря 2021 года. На сайте украинского МВД подчеркивается, что суд разрешил задержать Порошенко.
17 января экс-президент Украины прилетел в Киев из Варшавы. Как сообщил политик, его не хотели пускать в страну.
Сейчас в столице Украины проходит суд. По итогам заседания будет избрана мера пресечения для Петра Порошенко: политик обвиняется в государственной измене и содействию терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Порошенко грозит до 15 лет тюрьмы.
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