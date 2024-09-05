В Москве кикшеринговые сервисы ввели штрафы до 100 тысяч рублей

В Москве операторы сервисов по аренде электросамокатов ввели повышенные штрафы для несовершеннолетних пользователей, сообщают «Известия».

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Это сделано по требованию дептранса города. Речь идет о наказании в сумме до 100 тысяч рублей. Штраф придется заплатить подросткам до 16 лет, которые решили воспользоваться электросамокатом, а также лицам, передавшим им управление.

Нарушителей планируется отслеживать с помощью городских камер и внештатных сотрудников, которые контролируют правила использования самокатов на дорогах.

Ранее стало известно, что в Москве планируют запретить электросамокаты в пределах Садового кольца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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