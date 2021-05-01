Аргентина получила новую партию вакцины «Спутник V»

Очередная партия российского препарата от COVID-19 "Спутник V" прибыла в Аргентину в пятницу 30 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации президента Аргентины.



По данным администрации, партия будет поделена между 24 регионами страны. Кроме того, в пресс-службе сообщили, что авиакомпания Aerolineas Argentina совершила уже 13 рейсов в Москву для доставки вакцины.

Президент Аргентины Альберто Фернандес ранее заявил, что южноамериканская страна уже получила более 10 млн доз вакцины. Кроме российской вакцины, в стране используются препараты Sinopharm, AstraZeneca и Covishield.