Аргентина получила новую партию вакцины «Спутник V»
Очередная партия российского препарата от COVID-19 "Спутник V" прибыла в Аргентину в пятницу 30 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации президента Аргентины.
По данным администрации, партия будет поделена между 24 регионами страны. Кроме того, в пресс-службе сообщили, что авиакомпания Aerolineas Argentina совершила уже 13 рейсов в Москву для доставки вакцины.
Президент Аргентины Альберто Фернандес ранее заявил, что южноамериканская страна уже получила более 10 млн доз вакцины. Кроме российской вакцины, в стране используются препараты Sinopharm, AstraZeneca и Covishield.
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