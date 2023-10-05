В Монако представили самую скоростную частную подлодку Super Sub
Нидерландская компания U-Boat Worx представила самую высокоскоростную и сверхманевренную частную подводную лодку Super Sub. Новинку показали на яхт-шоу в Монако, пишет издание New Atlas.
Трехместная субмарина — самая быстрая из когда-либо созданных частных подлодок. Длина корпуса судна — 6,5 м, субмарина может развивать скорость в 18,5 км/ч и погружаться на глубину до 300 м. Бортовая батарея Super Sub обеспечивает до 8 часов плавания, а системы связи, освещения и жизнеобеспечения аппарата могут функционировать до 96 часов в автономном режиме.
Концепцию Super Sub разработали в 2021 году. Из кабины подлодки можно «наслаждаться широким панорамным видом». Субмарина изготовлена в одном экземпляре, в следующем году производитель планирует построить еще несколько таких судов. Стоимость подлодки — $5,4 млн, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ФСБ: Жителя Владимирской области задержали за работу на украинские спецслужбы
- СМИ: Владелец Aperol попросил запретить сторонний импорт напитка в Россию
- KFC и «Ростикс» повысили цены на все меню своих ресторанов
- Путин поздравил Рахмона с днем рождения
- В Монако представили самую скоростную частную подлодку Super Sub
- Хронический стресс и депрессия увеличивают риск заболевания Альцгеймером
- Superjob: Россияне назвали достойной зарплатой учителя 95 тыс. рублей в месяц
- Тишковец: Половина месячной нормы осадков выпадет в Москве за трое суток
- Шойгу проверил подготовку контрактников и добровольцев на полигонах ЮВО
- Богомаз: В поселке Суземка из-за обстрела ВСУ нарушено энергоснабжение
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru