В Монако представили самую скоростную частную подлодку Super Sub

Трехместная субмарина — самая быстрая из когда-либо созданных частных подлодок. Длина корпуса судна — 6,5 м, субмарина может развивать скорость в 18,5 км/ч и погружаться на глубину до 300 м. Бортовая батарея Super Sub обеспечивает до 8 часов плавания, а системы связи, освещения и жизнеобеспечения аппарата могут функционировать до 96 часов в автономном режиме.

Концепцию Super Sub разработали в 2021 году. Из кабины подлодки можно «наслаждаться широким панорамным видом». Субмарина изготовлена в одном экземпляре, в следующем году производитель планирует построить еще несколько таких судов. Стоимость подлодки — $5,4 млн, пишет RT.

