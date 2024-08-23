«Айыл банк» и «Компаньон» из Киргизии приостановили переводы для РФ

При этом переводы через системы «Золотая корона» и «Астрасенд» доступны в штатном режиме.

Ряд других банков Киргизии также прекратил осуществлять переводы для России, опасаясь вторичных санкций. На данный момент сохраняется возможность отправки и получения денег через некоторые системы денежных переводов.

Ранее сообщалось, что в июле 2024 года доля отказов в платежах через банки Центральной Азии возросла до 30%. Проблема затрагивает Казахстан, Киргизию, Узбекистан и Таджикистан. Средний срок обработки платежей увеличился до двух недель, напоминает «Радиоточка НСН».

