«Айыл банк» и «Компаньон» из Киргизии приостановили переводы для РФ
Еще два киргизских банка «Айыл банк» и «Компаньон» приостановили денежные переводы через российские системы Сбербанка, сообщают пресс-службы кредитных организаций.
При этом переводы через системы «Золотая корона» и «Астрасенд» доступны в штатном режиме.
Ряд других банков Киргизии также прекратил осуществлять переводы для России, опасаясь вторичных санкций. На данный момент сохраняется возможность отправки и получения денег через некоторые системы денежных переводов.
Ранее сообщалось, что в июле 2024 года доля отказов в платежах через банки Центральной Азии возросла до 30%. Проблема затрагивает Казахстан, Киргизию, Узбекистан и Таджикистан. Средний срок обработки платежей увеличился до двух недель, напоминает «Радиоточка НСН».
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