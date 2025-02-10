В Молдавии предложили установить памятник Пушкину
Оппозиционный политблок «Победа» выступил с инициативой установить памятник Александру Пушкину в молдавском городе Бельцы, сообщила депутат парламента Марина Таубер.
По ее словам, предложение поддержали АНО «Евразия» и лидер политической силы Илан Шор. В ближайшее время обращение будет направлено в мэрию города.
Таубер напомнила, что поэт жил на территории современной Молдавии с 1820 по 1823 год, а в Кишиневе находится его Дом-музей. В Бельцах имя Пушкина уже носит один из лицеев. Депутат подчеркнула, что писатель интересовался местной культурой, изучал быт и язык молдаван, а также черпал вдохновение для своих произведений.
В политблоке отметили, что инициатива направлена на популяризацию русского языка и литературы в регионе. Историки считают, что именно в Бессарабии поэт написал около 200 произведений и начал работу над романом «Евгений Онегин» и трагедией «Борис Годунов», передает «Радиоточка НСН».
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