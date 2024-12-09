Демонтаж памятников и переименование улиц в Украине начались в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации.

Последние события свидетельствуют о продолжающемся конфликте между исторической памятью и политикой декоммунизации, включающей борьбу не только с советским прошлым, но и с российским наследием, передает «Радиоточка НСН».

