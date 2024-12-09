СМИ: Вандалы осквернили памятник Пушкину в Каменке

Неизвестные осквернили памятник русскому поэту Александру Пушкину в Каменке Черкасской области Украины, облив его красной краской 9 декабря. Об этом сообщает местное издание «Общественное. Черкассы».

По словам директора литературно-мемориального музея города Александра Мушта, это уже пятый случай вандализма с момента установки памятника в 2022 году. Вандалы также ранее украли «шпагу» с монумента. Мушта отметил, что памятник подвергался неоднократным нападениям, и сейчас возникает необходимость цивилизованного переноса монумента в более спокойное место.

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Демонтаж памятников и переименование улиц в Украине начались в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации.

Последние события свидетельствуют о продолжающемся конфликте между исторической памятью и политикой декоммунизации, включающей борьбу не только с советским прошлым, но и с российским наследием, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВандализмПамятникиУкраина

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