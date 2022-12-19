В Молдавии обвинили Россию в подготовке нападения на республику

По его словам, это может произойти уже в начале 2023 года, а цель вторжения - объединение с Приднестровьем.

«Вопрос не в том, предпримет ли Россия новое наступление на территорию Молдавии, а в том, когда это произойдёт: либо в начале года, в январе-феврале или позже - в марте-апреле. Но, судя по имеющейся у нас информации, Россия намерена пойти дальше», - заявил Мустяцэ, не предоставив при этом никаких доказательств.

В пресс-службе СБ Молдавии позже объяснили, что Мустяцэ анализировал нескольких возможных сценариев, один из которых допускает вторжение в республику через территорию Украины.

Ранее погранполиция Молдавии обнаружила на севере страны упавшую ракету, инцидент произошёл недалеко от города Бричень, пишут «Известия».