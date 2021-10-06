Молдавия пожаловалась на нехватку газа из России
Компания «Молдовагаз» призвала потребителей уменьшить расход газа. Как сообщает пресс-служба предприятия, это связано с тем, что фактическое суточное потребление голубого топлива превысило поставляемый ПАО «Газпром» объём.
В сообщении уточнили, что на октябрь 2021 года для потребителей правобережья Днестра было законтрактовано 54 миллиона кубометров природного газа, то есть 67% из необходимых 80 миллионов.
Ранее вице-премьер и министр по инфраструктуре Молдавии Андрей Спыну выразил надежду на то, что республике удастся договориться с ПАО «Газпром» о закупках газа в зимнее время по цене 220-280 долларов вместо 790 долларов в октябре, сообщает RT.
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