Молдавия пожаловалась на нехватку газа из России

Компания «Молдовагаз» призвала потребителей уменьшить расход газа. Как сообщает пресс-служба предприятия, это связано с тем, что фактическое суточное потребление голубого топлива превысило поставляемый ПАО «Газпром» объём.

В сообщении уточнили, что на октябрь 2021 года для потребителей правобережья Днестра было законтрактовано 54 миллиона кубометров природного газа, то есть 67% из необходимых 80 миллионов.

Ранее вице-премьер и министр по инфраструктуре Молдавии Андрей Спыну выразил надежду на то, что республике удастся договориться с ПАО «Газпром» о закупках газа в зимнее время по цене 220-280 долларов вместо 790 долларов в октябре, сообщает RT.

