В Мировом океане растут скорость ветра и высота волн

Специалисты сообщили, что особенно заметное изменение показателей было зафиксировано в Южном океане. Там высота волн выросла на 5%, а скорость ветра — на 7%. Помимо этого, рост, на 1–2 см и на одну секунду в год, было замечено в южных частях Тихого и Атлантического океанов, а также на севере Атлантики. Уточняется, что скорость ветра над океаном и высота волн определяют многие атмосферные и океанические процессы. Например, теплообмен, движение углекислого газа, затопление прибрежной зоны.

Ранее старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова, климатолог Андрей Киселев в эфире НСН рассказал, чем грозит России таяние Арктики. По его словам, общая негативная тенденция в связи с изменением климата похожа на правду, но, чтобы говорить о конкретной опасности, необходимо иметь больший объем данных.

