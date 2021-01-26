В мире зафиксировано 100 млн заболевших COVID-19
Общее количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 100 миллионов. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса в США.
По имеющимся данным, в мире зарегистрировано 100 032 461 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 2 149 385 пациентов скончались, около 55 миллионов заболевших выздоровели.
В России, по данным официального канала оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом, за весь период пандемии выявлен 3 756 931 случай коронавируса в 85 регионах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru