В мире отмечают Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой

В мире 3 февраля празднуется Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой.

Профессор МГУ, филолог-русист Владимир Елистратов заявил, что воспитанный человек не станет позволять себе использовать маты в повседневной жизни. По его словам, это культура, привитая с детства.

«Когда ты вдумчиво прочитал «Войну и мир», «Преступление и наказание», тебе не захочется материться через слово», – заявил в эфире «Радио 1» лингвист.

Елистратов добавил, что в русском языке существует множество слов, которыми можно заменить ненормативную лексику. Среди них он назвал «чёрт возьми», «ёшкин кот», «господи боже мой».

