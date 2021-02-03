В мире отмечают Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой
В мире 3 февраля празднуется Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой.
Профессор МГУ, филолог-русист Владимир Елистратов заявил, что воспитанный человек не станет позволять себе использовать маты в повседневной жизни. По его словам, это культура, привитая с детства.
«Когда ты вдумчиво прочитал «Войну и мир», «Преступление и наказание», тебе не захочется материться через слово», – заявил в эфире «Радио 1» лингвист.
Елистратов добавил, что в русском языке существует множество слов, которыми можно заменить ненормативную лексику. Среди них он назвал «чёрт возьми», «ёшкин кот», «господи боже мой».
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