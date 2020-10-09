В Минздраве Киргизии сообщили о числе пострадавших в столкновениях
9 октября 202011:33
Число пострадавших в столкновениях силовиков и протестующих в Киргизии выросло до 1218. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщили в пресс-службе минздрава страны.
В больницах находятся 228 пациентов, один из них - в реанимации.
Погиб в результате столкновений один человек.
Ранее сегодня президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства вместе с премьер-министром страны Кубатбеком Бороновым, сообщает РИА ФАН.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru