В Минздраве Киргизии сообщили о числе пострадавших в столкновениях

Число пострадавших в столкновениях силовиков и протестующих в Киргизии выросло до 1218. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщили в пресс-службе минздрава страны.

В больницах находятся 228 пациентов, один из них - в реанимации.

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Погиб в результате столкновений один человек.

Ранее сегодня президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства вместе с премьер-министром страны Кубатбеком Бороновым, сообщает РИА ФАН.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
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