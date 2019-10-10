В Минске подсчитали потери от налогового манёвра в 2020 году

Сумма потерь Белоруссии от налогового манёвра РФ в нефтяной сфере составит 800 миллионов долларов за два года. Об этом РИА Новости рассказал глава Минфина Белоруссии Максим Ермолович.

«Суммарно за два года $800 млн: $400 млн в этом году и $400 млн в следующем», — цитирует белорусского министра RT.