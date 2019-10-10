В Минске подсчитали потери от налогового манёвра в 2020 году
Сумма потерь Белоруссии от налогового манёвра РФ в нефтяной сфере составит 800 миллионов долларов за два года. Об этом РИА Новости рассказал глава Минфина Белоруссии Максим Ермолович.
«Суммарно за два года $800 млн: $400 млн в этом году и $400 млн в следующем», — цитирует белорусского министра RT.
Ранее заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина сообщила, что экономика Белоруссии уже лишилась 130 миллионов долларов в результате налогового манёвра. Как отмечает РИА ФАН, это потери Минска только за пять месяцев текущего года.
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