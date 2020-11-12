Власти Минска ввели обязательный масочный режим

Минздрав Белоруссии объявил, что из-за коронавируса и других вирусных инфекций в Минске вводится обязательный масочный режим.

В сообщении ведомства говорится, что соответствующие изменения в решение №1069 были внесены на заседании Минского горисполкома. Согласно документу носить маску необходимо, в том числе, в общественном транспорте, маршрутках, метро и такси.



В министерстве отметили, что с 12 ноября в столице Белоруссии будет усилен контроль за соблюдением требований распространения вирусных инфекций и COVID-19.



Ранее обязательный масочный режим в Белоруссии ввели в Гомельской области, в Могилеве, в Бобруйске, а также Лидском, Чаусском, Осповичском, Оршанском, Краснопольском, Миорском, Шумилинском и других районах.

С начала пандемии в Белоруссии зафиксировано 109 357 случаев коронавируса, умерли 1022 человека.

