Власти Минска ввели обязательный масочный режим
Минздрав Белоруссии объявил, что из-за коронавируса и других вирусных инфекций в Минске вводится обязательный масочный режим.
В сообщении ведомства говорится, что соответствующие изменения в решение №1069 были внесены на заседании Минского горисполкома. Согласно документу носить маску необходимо, в том числе, в общественном транспорте, маршрутках, метро и такси.
В министерстве отметили, что с 12 ноября в столице Белоруссии будет усилен контроль за соблюдением требований распространения вирусных инфекций и COVID-19.
Ранее обязательный масочный режим в Белоруссии ввели в Гомельской области, в Могилеве, в Бобруйске, а также Лидском, Чаусском, Осповичском, Оршанском, Краснопольском, Миорском, Шумилинском и других районах.
С начала пандемии в Белоруссии зафиксировано 109 357 случаев коронавируса, умерли 1022 человека.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru