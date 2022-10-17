В Минске назвали задачи армии Белоруссии в рамках спецоперации

Основная задача армии Белоруссии в рамках спецоперации – это обеспечение безопасности Союзного государства и недопущение агрессии против него. Об этом заявил помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко, передает РИА Новости.

Он также отметил, что белорусских военнослужащих на территории Украины нет, этот факт «никем не ставится под сомнение».