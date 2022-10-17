В Минске назвали задачи армии Белоруссии в рамках спецоперации
Основная задача армии Белоруссии в рамках спецоперации – это обеспечение безопасности Союзного государства и недопущение агрессии против него. Об этом заявил помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко, передает РИА Новости.
Он также отметил, что белорусских военнослужащих на территории Украины нет, этот факт «никем не ставится под сомнение».
Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что региональная группировка белорусских и российских войск и сил приступила к развертыванию и выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства.
По его словам, реализуются «отдельные мероприятия», которые направлены «на упреждающую готовность» к реагированию на возникающие вызовы и угрозы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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