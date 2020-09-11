В Минске готовятся принимать рейсы из РФ с 1 октября
Национальный аэропорт «Минск» рассчитывает, что полёты российских компаний «Аэрофлот» и Utair возобновятся с 1 октября. Об этом сообщает газета «Рэспубліка» со ссылкой на гендиректора аэропорта Вячеслава Хоронеко.
По его словам, уже есть договорённости о выполнении полётов с венгерским лоукостером Wizz Air: стороны ждут только открытия границ. Ранее в Минск возобновились полёты из ОАЭ, Польши, Турции, Узбекистана, Туркменистана и Германии, напомнил Хоронеко.
По данным агентства «БЕЛТА», Белоруссия уже подготовила проект предложений по возобновлению транспортного сообщения с Россией, прерванного из-за пандемии COVID-19. По данным источника «Интерфакса», в Москве действительно обсуждается возобновление авиасообщения с Минском с 1 октября, но решение ещё не принято.
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