В Минобороны Румынии заявили, что нашли обломки российского БПЛА в стране

В ведомстве указали, что инцидент произошёл неподалеку от границы с Украиной. В соответствии с установленными законодательными процедурами обломки отправили на экспертизу.

«Будут проведены поиски в районе населённого пункта Караорман, откуда поступили сигналы о другой возможной зоне падения», - говорится в сообщении.

Ранее Румыния подняла истребители F-16 из-за залетевшего с Украины беспилотника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

