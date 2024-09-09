В Минобороны Румынии заявили, что нашли обломки российского БПЛА в стране

Обломки якобы российского беспилотника были обнаружены вблизи населённого пункта Периправа в уезде Тулч. Об этом сообщает пресс-служба министерство национальной обороны Румынии.

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В ведомстве указали, что инцидент произошёл неподалеку от границы с Украиной. В соответствии с установленными законодательными процедурами обломки отправили на экспертизу.

«Будут проведены поиски в районе населённого пункта Караорман, откуда поступили сигналы о другой возможной зоне падения», - говорится в сообщении.

Ранее Румыния подняла истребители F-16 из-за залетевшего с Украины беспилотника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
ТЕГИ:УкраинаРоссияРумынияБеспилотники

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