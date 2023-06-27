США безвозмездно предоставили Тайваню разведывательные беспилотники

США поставили Тайваню беспилотники JUMP 20 и проведут обучение по работе с аппаратами для улучшения способности по обеспечению безопасности. Об этом сообщает Центральное информационное агентство Тайваня, ссылаясь на Управление береговой охраны острова.

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Отмечается, что Вашингтон согласился безвозмездно предоставить дроны. Также США будут вести обучение по борьбе с незаконными торговлей нефтью, рыбной ловлей, распространением оружия, трансграничной преступностью, устранению последствий морских катастроф.

По словам экс-заместителя командующего ВВС Тайваня Чжан Яньтина, JUMP 20 развивает скорость до 92 километров в час и способен находиться в воздухе более 14 часов. Беспилотник может вести разведку, наблюдения и рекогносцировку, используя несколько датчиков.

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ФОТО: РИА Новости
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