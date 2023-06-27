США безвозмездно предоставили Тайваню разведывательные беспилотники
США поставили Тайваню беспилотники JUMP 20 и проведут обучение по работе с аппаратами для улучшения способности по обеспечению безопасности. Об этом сообщает Центральное информационное агентство Тайваня, ссылаясь на Управление береговой охраны острова.
Отмечается, что Вашингтон согласился безвозмездно предоставить дроны. Также США будут вести обучение по борьбе с незаконными торговлей нефтью, рыбной ловлей, распространением оружия, трансграничной преступностью, устранению последствий морских катастроф.
По словам экс-заместителя командующего ВВС Тайваня Чжан Яньтина, JUMP 20 развивает скорость до 92 километров в час и способен находиться в воздухе более 14 часов. Беспилотник может вести разведку, наблюдения и рекогносцировку, используя несколько датчиков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru