В Минобороны Израиля заявили о готовности защищать страну от сирийских повстанцев
Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявил, что страна не позволит сирийским террористам угрожать ее границам и гражданам. Об этом сообщил израильский телеканал Now 14.
«Тот, кто пойдет по пути [экс-президента Сирии Башара] Асада, в конечном итоге станет таким же, как Асад», — предупредил Кац.
Министр обороны Израиля добавил, что страна сделает все необходимое для устранения террористической угрозы.
Ранее военный обозреватель Михаил Ходаренок заявил, что после свержения Асада на территории Сирии могут быть образованы несколько государств. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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