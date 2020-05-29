Поджог полицейского участка в Миннеаполисе попал на видео

В американском городе Миннеаполис участники протестов сожгли полицейский участок. Всех сотрудников успели эвакуировать на вертолете, поэтому никто не пострадал. Полыхающее здание было снято на видео.

Массовые беспорядки в крупнейшем городе штата Миннесота продолжаются трое суток после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, который был задушен полицейским при задержании. Пор всем штату действует режим чрезвычайной ситуации.

В ночь на пятницу по местному времени протестующие окружили участок полиции. Ситуация обострилась после того, как сотрудники полиции попытались рассеять толпу светошумовыми гранатами и слезоточивым газом. В ответ погромщики ворвались в здание и подожгли его.

Очевидцы говорят, что на месте происшествия не оказалось бойцов Национальной гвардии, которые были введены для помощи пожарным и подавления беспорядков. Ранее президент США Дональд Трамп обвинил мэра города в слабом руководстве и бездействии. Протесты в Миннеаполисе переросли в погромы и грабежи магазинов.

Как отмечает RT, четверо офицеров полиции, причастных к происшествию со смертью задержанного, уволены. Однако родственники погибшего требуют, чтобы в отношении них возбудили дело об убийстве.

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ФОТО: Tony Webster//commons.wikimedia.org/
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