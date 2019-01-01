В Минэнерго заявили о готовности к диалогу с ЕС по транзиту газа

Сроки переговоров России, ЕС и Украины по газовому транзиту затягиваются по вине Киева, заявил замглавы Минэнерго РФ Анатолий Яновский, пишет ТАСС.

По его словам, точная дата переговоров не известна, в данный момент её определение зависит от украинской стороны. Он также отметил, что Россия и ЕС уже готовы к диалогу.

«Поскольку, вы знаете, там прошли выборы президента, президент ещё не прошёл инаугурацию, соответственно... непонятен состав правительства, непонятно, кто от Украины будет принимать участие в этих консультациях», — отметил Яновский.