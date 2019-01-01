В мире

В Минэнерго заявили о готовности к диалогу с ЕС по транзиту газа

16 мая16:29

Сроки переговоров России, ЕС и Украины по газовому транзиту затягиваются по вине Киева, заявил замглавы Минэнерго РФ Анатолий Яновский, пишет ТАСС.

По его словам, точная дата переговоров не известна, в данный момент её определение зависит от украинской стороны. Он также отметил, что Россия и ЕС уже готовы к диалогу.

«Поскольку, вы знаете, там прошли выборы президента, президент ещё не прошёл инаугурацию, соответственно... непонятен состав правительства, непонятно, кто от Украины будет принимать участие в этих консультациях», — отметил Яновский.

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Ранее в украинском «Нафтогазе» заявили, что переговоры о новом контракте на транзит газа могут начаться только после вступления в должность нового избранного президента страны Владимира Зеленского. Сегодня, 16 мая, Верховная Рада определила даты инаугурации — 20 мая. В штабе Зеленского остались недовольны решением парламента, указав на трудности проведения столь масштабного мероприятия в разгар буднего дня. 

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ФОТО: pxhere.com
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