В Милане началась церемония похорон Сильвио Берлускони

В Миланском соборе началась государственная церемония похорон бывшего итальянского премьер-министра Сильвио Берлускони, сообщает РИА Новости.

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В траурной церемонии принимают участие премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, президент Ирака Абдуллатыф Рашид.

На площади перед собором присутствуют несколько тысяч итальянцев, на установленных гигантских экранах транслируют религиозную часть похорон.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони умер в возрасте 86 лет. По данным газеты Corriere della Sera, политик скончался в госпитале Сан-Раффаэле в Милане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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