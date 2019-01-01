В МИД Японии не знают о визите Зеленского на саммит G20

МИД Японии не располагает информацией о возможном визите президента Украины Владимира Зеленского на саммит G20 в Осаке. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве Японии ТАСС.

Как отмечает Ura.ru, имя главы Украины не значится в списках приглашённых на саммит.

Ранее о том, что Зеленский посетит саммит «двадцатки» и возможно встретится с российским лидером Владимиром Путиным в Осаке сообщил глава МИД Украины Павел Климкин, напоминают «Дни.ру». Также на Украине сообщили, что в Киеве уже ведётся подготовка ко встрече глав двух государств.

Между тем, российский лидер в ходе «Прямой линии» заявил, что пока не видит причин, чтобы делать шаги навстречу своему украинскому коллеге. По его словам, для этого необходима «политическая воля со стороны украинского руководства».



