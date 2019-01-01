Авторские новости

Журова: Ответ Путина на вопрос Зеленского о Крыме заранее понятен

18 июня22:00

Олимпийская чемпионка, депутат ГД Светлана Журова специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня. 

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Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе. 

Светлана Журова: «Это предложение будет касаться граждан, доход которых очень низок (понятно, не будет касаться богатых). Об этом много говорили, и люди даже считали издевательством, что с 1994 года такое пособие составляло 50 рублей. Говорили, что лучше вообще никакого пособия не платить. Некоторые (в том числе – и я) даже не подавали документы, чтобы его получить. Я понимала, что эта сумма точно никаким образом не поможет моим детям. Если же размер пособия будет повышен до прожиточного минимума по региону, для многих людей это станет хорошим подспорьем и поможет справляться с тяжелыми жизненными ситуациями и позволит родителям обеспечить своим детям (хотя бы минимально) нормальное питание. Так что, в этом смысле, это абсолютно правильная и своевременная инициатива», - заявила Светлана Журова в беседе с НСН

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Зеленский рассказал, с чего начнет разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский назвал первую фразу, с которой он начнет встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Он заявил, что обратит внимание на территориальную принадлежность Крыма и Донбасса. 

Светлана Журова: «Если по поводу Донбасса никто и не спорит с тем, что это – украинская территория, то с территориальной принадлежностью Крыма граждане, которые проживают на полуострове, уже определились во время референдума, заявив, что Крым является территорией Российской Федерации. Поэтому я думаю, что такой вопрос можно ставить, но, по крайней мере, ответ российского президента Путина будет понятен», - подчеркнула она, общаясь с НСН.

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60% россиян считают, что каждый настоящий мужчина должен пройти службу в армии

60% россиян считают, что каждый настоящий мужчина должен пройти службу в армии. 24% считают, что это долг, который нужно отдать государству. 12% считают это бессмысленным и опасным занятием, следует из данных опроса «Левада-центра».

Светлана Журова: «Наверное, кто-то удивится и скажет, что слишком большой процент россиян считает, что настоящий мужчина должен пройти службу в армии. Но, мне кажется, что когда сократился срок службы, даже родители стали говорить, что сыновьям неплохо бы послужить, а потом продолжать образование. Тем более, кстати, в ряде профессий, например, службы в полиции или других силовых структурах, подразумевается, что молодой человек должен пройти службу в армии, а потом служить дальше», - рассказала Светлана Журова НСН

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:Светлана ЖуроваАвторские Новости

авторские новости