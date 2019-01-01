Журова: Ответ Путина на вопрос Зеленского о Крыме заранее понятен

Светлана Журова: «Это предложение будет касаться граждан, доход которых очень низок (понятно, не будет касаться богатых). Об этом много говорили, и люди даже считали издевательством, что с 1994 года такое пособие составляло 50 рублей. Говорили, что лучше вообще никакого пособия не платить. Некоторые (в том числе – и я) даже не подавали документы, чтобы его получить. Я понимала, что эта сумма точно никаким образом не поможет моим детям. Если же размер пособия будет повышен до прожиточного минимума по региону, для многих людей это станет хорошим подспорьем и поможет справляться с тяжелыми жизненными ситуациями и позволит родителям обеспечить своим детям (хотя бы минимально) нормальное питание. Так что, в этом смысле, это абсолютно правильная и своевременная инициатива», - заявила Светлана Журова в беседе с НСН.

