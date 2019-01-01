Журова: Ответ Путина на вопрос Зеленского о Крыме заранее понятен
Олимпийская чемпионка, депутат ГД Светлана Журова специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня.
Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Светлана Журова: «Это предложение будет касаться граждан, доход которых очень низок (понятно, не будет касаться богатых). Об этом много говорили, и люди даже считали издевательством, что с 1994 года такое пособие составляло 50 рублей. Говорили, что лучше вообще никакого пособия не платить. Некоторые (в том числе – и я) даже не подавали документы, чтобы его получить. Я понимала, что эта сумма точно никаким образом не поможет моим детям. Если же размер пособия будет повышен до прожиточного минимума по региону, для многих людей это станет хорошим подспорьем и поможет справляться с тяжелыми жизненными ситуациями и позволит родителям обеспечить своим детям (хотя бы минимально) нормальное питание. Так что, в этом смысле, это абсолютно правильная и своевременная инициатива», - заявила Светлана Журова в беседе с НСН.
Зеленский рассказал, с чего начнет разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский назвал первую фразу, с которой он начнет встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Он заявил, что обратит внимание на территориальную принадлежность Крыма и Донбасса.
Светлана Журова: «Если по поводу Донбасса никто и не спорит с тем, что это – украинская территория, то с территориальной принадлежностью Крыма граждане, которые проживают на полуострове, уже определились во время референдума, заявив, что Крым является территорией Российской Федерации. Поэтому я думаю, что такой вопрос можно ставить, но, по крайней мере, ответ российского президента Путина будет понятен», - подчеркнула она, общаясь с НСН.
60% россиян считают, что каждый настоящий мужчина должен пройти службу в армии
60% россиян считают, что каждый настоящий мужчина должен пройти службу в армии. 24% считают, что это долг, который нужно отдать государству. 12% считают это бессмысленным и опасным занятием, следует из данных опроса «Левада-центра».
Светлана Журова: «Наверное, кто-то удивится и скажет, что слишком большой процент россиян считает, что настоящий мужчина должен пройти службу в армии. Но, мне кажется, что когда сократился срок службы, даже родители стали говорить, что сыновьям неплохо бы послужить, а потом продолжать образование. Тем более, кстати, в ряде профессий, например, службы в полиции или других силовых структурах, подразумевается, что молодой человек должен пройти службу в армии, а потом служить дальше», - рассказала Светлана Журова НСН.
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