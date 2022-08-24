В МИД Венгрии заявили, что не планируют вводить визовые ограничения для россиян

Как сообщил министр в соцсетях по итогам переговоров с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу, одной из тем обсуждения было предложение об ужесточении практики выдачи европейских виз россиянам.

«Здесь мы солидарны с позицией канцлера Германии и не планируем вводить какие-либо ужесточения или ограничения», — отметил Сийярто.

Глава венгерского МИД добавил, что стороны разошлись в оценке санкций против России. По словам Сийярто, Венгрия «особенно заинтересована в скорейшем установлении мира» на Украине, однако «оценки разошлись в том, способствуют ли этому санкции».

Министр указал, что Будапешт выступает против энергетических санкций и не сможет обеспечить себя нефтью и газом в случае запрета на энергоносители из РФ.

«Энергетические санкции больше вредят Европе, чем России, поэтому их ужесточение будет полностью противоречить здравому смыслу», - добавил Сийярто.

