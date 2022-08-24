В МИД Венгрии заявили, что не планируют вводить визовые ограничения для россиян

Венгрия не намерена вводить визовые ограничения для граждан России или усложнять процедуру выдачи документов. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Польша, Финляндия и страны Балтии могут запретить выдачу виз россиянам

Как сообщил министр в соцсетях по итогам переговоров с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу, одной из тем обсуждения было предложение об ужесточении практики выдачи европейских виз россиянам.

«Здесь мы солидарны с позицией канцлера Германии и не планируем вводить какие-либо ужесточения или ограничения», — отметил Сийярто.

Глава венгерского МИД добавил, что стороны разошлись в оценке санкций против России. По словам Сийярто, Венгрия «особенно заинтересована в скорейшем установлении мира» на Украине, однако «оценки разошлись в том, способствуют ли этому санкции».

Министр указал, что Будапешт выступает против энергетических санкций и не сможет обеспечить себя нефтью и газом в случае запрета на энергоносители из РФ.

«Энергетические санкции больше вредят Европе, чем России, поэтому их ужесточение будет полностью противоречить здравому смыслу», - добавил Сийярто.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссиянеВизыВенгрия
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