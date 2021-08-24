В МИД Украины опровергли сообщения о захвате самолета в Кабуле

Ранее замглавы украинского МИД Евгений Енин сообщил, что в минувшее воскресенье украинский самолет захватили вооруженные люди. По словам замминистра, во вторник воздушное судно вылетело в Иран с группой неизвестных на борту, отмечает «Свободная пресса».

«Захваченных украинских самолетов в Кабуле или где-либо нет. Информация о "захваченном самолете", которую тиражируют некоторые СМИ, не соответствует действительности», — подчеркнул Николенко.

Пресс-секретарь МИД пояснил, что Енин говорил в целом о трудностях, с которыми приходилось сталкиваться дипломатам в ходе эвакуации граждан, отмечает RT.

По словам Николенко, все привлеченные для эвакуации украинцев самолеты безопасно вернулись из Афганистана.

