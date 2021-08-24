В МИД Украины опровергли сообщения о захвате самолета в Кабуле
Сообщения о якобы захваченном в Афганистане украинском самолете не соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в беседе с «Интерфакс-Украина».
Ранее замглавы украинского МИД Евгений Енин сообщил, что в минувшее воскресенье украинский самолет захватили вооруженные люди. По словам замминистра, во вторник воздушное судно вылетело в Иран с группой неизвестных на борту, отмечает «Свободная пресса».
«Захваченных украинских самолетов в Кабуле или где-либо нет. Информация о "захваченном самолете", которую тиражируют некоторые СМИ, не соответствует действительности», — подчеркнул Николенко.
Пресс-секретарь МИД пояснил, что Енин говорил в целом о трудностях, с которыми приходилось сталкиваться дипломатам в ходе эвакуации граждан, отмечает RT.
По словам Николенко, все привлеченные для эвакуации украинцев самолеты безопасно вернулись из Афганистана.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,8 млн+19 454 / сут.
Умерли
177 тыс.+776 / сут.
Выздоровели
6,0 млн+15 401 / сут.
- Песков ответил на вопрос о дополнительных выплатах всем категориям россиян
- СМИ: «Угнанный» в Афганистане украинский самолет был продан
- В Мосгорсуде 865 человек эвакуировали из-за сообщения о минировании
- Скончалась народная артистка России Наталья Исаева
- Власти Петербурга разрешат работу аквапарков и аттракционов
- В МИД Украины опровергли сообщения о захвате самолета в Кабуле
- Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам
- В России впервые с июня выявили меньше 19 тысяч случаев COVID-19 за сутки
- Акции «Газпрома» впервые с 2008 года превысили отметку в 300 рублей за бумагу
- ФСБ России ликвидировала подпольную нарколабораторию в Крыму
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru