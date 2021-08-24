В МИД Украины опровергли сообщения о захвате самолета в Кабуле

Сообщения о якобы захваченном в Афганистане украинском самолете не соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в беседе с «Интерфакс-Украина».

В Афганистане неизвестные угнали украинский самолет

Ранее замглавы украинского МИД Евгений Енин сообщил, что в минувшее воскресенье украинский самолет захватили вооруженные люди. По словам замминистра, во вторник воздушное судно вылетело в Иран с группой неизвестных на борту, отмечает «Свободная пресса».

«Захваченных украинских самолетов в Кабуле или где-либо нет. Информация о "захваченном самолете", которую тиражируют некоторые СМИ, не соответствует действительности», — подчеркнул Николенко.

Пресс-секретарь МИД пояснил, что Енин говорил в целом о трудностях, с которыми приходилось сталкиваться дипломатам в ходе эвакуации граждан, отмечает RT.

По словам Николенко, все привлеченные для эвакуации украинцев самолеты безопасно вернулись из Афганистана.

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Фото: facebook.com/UkraineMFA
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