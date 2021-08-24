В Афганистане неизвестные угнали украинский самолет
Вооруженные люди захватили в аэропорту Кабула украинский самолет и позже вылетели в Иран. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в беседе с «Громадське радіо».
«В минувшее воскресенье наш самолет захватили другие люди. Они были вооружены, в том числе огнестрельным оружием. Во вторник у нас фактически украли самолет — он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев», — цитирует Енина Ura.ru.
Замглавы МИД подчеркнул, что воздушное судно предназначалось для эвакуации украинских граждан из Афганистана. Следующие три попытки вывезти украинцев также были неудачными: граждане не смогли попасть на территорию аэропорта в Кабуле, пишет «Свободная пресса».
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