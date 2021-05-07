В МИД Румынии заявили, что Черное море отчасти является озером НАТО

Черное море отчасти можно считать «озером НАТО», сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра иностранных дел Румынии Богдана Ауреску.

Американский генерал: Черное море является «ключевым для военных операций»

Так он ответил на вопрос об усилении позиций России в регионе. При этом глава МИД отметил, что страна не чувствует угрозу из-за российского присутствия.

«Благодаря союзникам НАТО, Черное море отчасти является и озером НАТО», - сказал Ауреску.

Как сообщалось, американские власти считают Черное море «ключевым для военных операций» вооруженных сил США, заявил бригадный генерал Кристофер Норри.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОЧерное Море
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры