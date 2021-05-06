Американский генерал: Черное море является «ключевым для военных операций»
Американские власти считают Черное море «ключевым для военных операций» вооруженных сил США, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление бригадного генерала Кристофера Норри.
«Черное море является ключевым для военных операций. Безопасность восточного фланга НАТО, а также безопасность суверенных государств региона зависят от нашей способности сдерживать потенциальных противников»,— сказал он.
Власти Украины стремятся дестабилизировать ситуацию на востоке страны, при этом США и НАТО продолжают провокации в воздушном пространстве и акватории Черного моря. Об этом ранее заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии ведомства.
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