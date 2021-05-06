Американский генерал: Черное море является «ключевым для военных операций»

«Черное море является ключевым для военных операций. Безопасность восточного фланга НАТО, а также безопасность суверенных государств региона зависят от нашей способности сдерживать потенциальных противников»,— сказал он.

Власти Украины стремятся дестабилизировать ситуацию на востоке страны, при этом США и НАТО продолжают провокации в воздушном пространстве и акватории Черного моря. Об этом ранее заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии ведомства.

