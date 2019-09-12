В МИД России заявили об угрозе ядерной войны
В современной международной ситуации существует риск возникновения ядерной войны. Как пишет ТАСС, с таким заявлением выступил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябко. Он подчеркнул, что особенно негативная динамика прослеживается в последний год. Дипломат заявил, что при этом западные коллеги всяческими способами избегают обсуждения назревших проблем, пишет Газета.ру.
В свою очередь, экс-замглавы Пентагона Роберт Уорк ранее заявил, что широкое применение систем искусственного интеллекта в военной сфере, в том числе, при анализе необходимости использования ядерного оружия, может спровоцировать начало ядерной войны, отмечает RT.
Ранее стало известно, что Китай придерживается политики неприменения первым ядерного оружия ни при каких обстоятельствах. Об этом говорится в опубликованной Канцелярией по делам печати Госсовета КНР «Белой книге по национальной обороне Китая в новую эпоху». В нем отмечается, что республика всегда придерживалась принципа «безоговорочно не применять и не запугивать ядерным оружием» те страны и регионы, которые им не обладают. В документе также указано, что Китай не участвует в гонке вооружений с любой другой страной и сохраняет свой ядерный потенциал на необходимом для обеспечения национальной безопасности уровне.
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Александр Шерин, обсуждая с НСН такое заявление отметил, что Россия не может позволить себе аналогичных высказываний.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- В МИД России заявили об угрозе ядерной войны
- Мамонов готовится к сложной операции на сердце
- В региональных штабах ФБК по всей стране проходят обыски
- Подавляющее большинство работодателей не хотят четырехдневную рабочую неделю
- Караоке-бар в Екатеринбурге запретил все песни Тимати и Гуфа