В МИД России заявили об угрозе ядерной войны

12 сентября12:04

В современной международной ситуации существует риск возникновения ядерной войны. Как пишет ТАСС, с таким заявлением выступил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябко. Он подчеркнул, что особенно негативная динамика прослеживается в последний год. Дипломат заявил, что при этом западные коллеги всяческими способами избегают обсуждения назревших проблем, пишет Газета.ру.

В свою очередь, экс-замглавы Пентагона Роберт Уорк ранее заявил, что широкое применение систем искусственного интеллекта в военной сфере, в том числе, при анализе необходимости использования ядерного оружия, может спровоцировать начало ядерной войны, отмечает RT.

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Ранее стало известно, что Китай придерживается политики неприменения первым ядерного оружия ни при каких обстоятельствах. Об этом говорится в опубликованной Канцелярией по делам печати Госсовета КНР «Белой книге по национальной обороне Китая в новую эпоху». В нем отмечается, что республика всегда придерживалась принципа «безоговорочно не применять и не запугивать ядерным оружием» те страны и регионы, которые им не обладают. В документе также указано, что Китай не участвует в гонке вооружений с любой другой страной и сохраняет свой ядерный потенциал на необходимом для обеспечения национальной безопасности уровне.

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Александр Шерин, обсуждая с НСН такое заявление отметил, что Россия не может позволить себе аналогичных высказываний.

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ФОТО: Pixabay
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