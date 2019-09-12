В МИД России заявили об угрозе ядерной войны

В современной международной ситуации существует риск возникновения ядерной войны. Как пишет ТАСС, с таким заявлением выступил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябко. Он подчеркнул, что особенно негативная динамика прослеживается в последний год. Дипломат заявил, что при этом западные коллеги всяческими способами избегают обсуждения назревших проблем, пишет Газета.ру.

В свою очередь, экс-замглавы Пентагона Роберт Уорк ранее заявил, что широкое применение систем искусственного интеллекта в военной сфере, в том числе, при анализе необходимости использования ядерного оружия, может спровоцировать начало ядерной войны, отмечает RT.