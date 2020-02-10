В Британии предупредили о российских кибератаках
Аналитический центр Королевского института объединенных служб Британии предупредил, что Англии следует сосредоточиться на противодействии российским кибератакам и фейковым новостям, а не на "крупных конфликтах". Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на доклад центра.
По информации газеты, в докладе говорится, что возвращение к государственной конкуренции привело к тому, что Россия использовала нетрадиционную тактику для нападок на запад. Авторы доклада утверждают, что Россия все больше полагается на фейковые новости, кибератаки, диверсии и кражу интеллектуальной собственности, чтобы "пошатнуть противников".
«В докладе говорится, что эпоха постоянной конкуренции с Россией, за исключением обычной войны, означает, что некоторые из наиболее сложных угроз безопасности теперь требуют ответных мер политики с использованием таких инструментов, как регулирование в области телекоммуникаций, проверка иностранных инвестиций и утверждение студенческих виз, за пределами традиционной компетенции», - пишет издание.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- В РФ готовят к выписке двух госпитализированных с коронавирусом китайцев
- В Белоруссии назвали желаемую цену покупки нефти у РФ
- Выходной среди недели. СМИ назвали возможную дату голосования по Конституции
- Экс-главу СК по Москве Дрыманова просят лишить свободы на 16 лет
- Bloomberg рассказал об особой надежде Путина на правительство Мишустина